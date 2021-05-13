Инспекторы выявили взрывоопасную концентрацию метана в кузбасской шахте

Инспекторы Сибирского управления Ростехнадзора в начале мая организовали проверку горных выработок ООО "УК Анжерская-Южная" в результате которой, выявили опасные нарушения. Выяснилось, что специалисты зафиксировали в шахте взрывоопасную концентрацию газа метана.

Также удалось установить, что на предприятии не проводились мероприятия по предупреждению внезапных выбросов угля или газа, а сама выработка находилась в пылевзрывоопасном состоянии.

Нарушения могли привести к аварийной ситуации, что могло повлечь гибель или травмы горняков. В связи с этим кемеровский суд приостановил добычу угля в шахте на 20 суток. Об этом сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.