Инспекторы выявили грубые нарушения в работе кузбасского изготовителя мяса

В ходе проверки на кемеровском ООО "Мяско Плюс", которое занимается производством, хранением и продажей мясных полуфабрикатов и готовых продуктов, инспекторы Россельхознадзора выявили многочисленные нарушения:
- не внедрены процедуры, основанные на ХАССП, для обеспечения безопасности еды;
- поступающее сырье не исследуется;
- планировка помещений не позволяет обеспечивать поточность, при которой сырая и готовая еда не пересекаются;
- в камере охлаждения есть сколы напольного покрытия.
По итогам визита специалисты составили на ООО "Мяско Плюс" протокол по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение техрегламентов ЕАЭС). Кроме того, компании предписали устранить изъяны, пояснили в ведомстве.
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