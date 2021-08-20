Инспекторы временно закрыли газозаправку в Кузбассе из-за нарушения требований безопасности

Ростехнадзор нагрянул на АГС с проверкой, которая выявила массу проблем. Как оказалось, при работе на опасном объекте игнорировались требования безопасности.

— Автомобильная газозаправочная станция не была зарегистрирована в реестре опасных производственных объектов; проектная документация была представлена не в полном объеме; отсутствовали документы, подтверждающие прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности в объеме, соответствующим должностным обязанностям, — пояснили в УФССП по Кузбассу.

Суд привлек организацию к ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, что повлекло приостановление деятельности газозаправочной станции на 45 суток.

По решению суда приставы по г. Ленинск-Кузнецкому, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецкому р-ну временно закрыли газозаправку и теперь будут следить, чтобы руководство опасного объекта не нарушило запрет на деятельность.