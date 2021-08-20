Инспекторы временно закрыли газозаправку в Кузбассе из-за нарушения требований безопасности

0
Фото:  

Надзорные органы уличили газозаправочную станцию в Кемеровской области в ряде нарушений, которые касались требований промышленной безопасности.

Ростехнадзор нагрянул на АГС с проверкой, которая выявила массу проблем. Как оказалось, при работе на опасном объекте игнорировались требования безопасности.

— Автомобильная газозаправочная станция не была зарегистрирована в реестре опасных производственных объектов; проектная документация была представлена не в полном объеме; отсутствовали документы, подтверждающие прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности в объеме, соответствующим должностным обязанностям, — пояснили в УФССП по Кузбассу.

Суд привлек организацию к ответственности по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ, что повлекло приостановление деятельности газозаправочной станции на 45 суток.


По решению суда приставы по г. Ленинск-Кузнецкому, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецкому р-ну временно закрыли газозаправку и теперь будут следить, чтобы руководство опасного объекта не нарушило запрет на деятельность.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28239

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined