По данным ведомства, с понедельника, 31 января, и до вторника, 1 февраля, на территории Новокузнецка будут проведена операция "Легковое такси", в рамках которой инспекторы намерены вычислить нелегальных перевозчиков.

Таким образом специалисты также намерены пресечь эксплуатацию неисправного транспорта и выявить автомобили, в конструкцию которых внесли несанкционированные изменения. Всем попавшимся нарушителям достанутся штрафы.

Отмечается, что по итогам 2021 года таксисты на новокузнецких дорогах допустили 11 ДТП, в которых 13 человек получили травмы. К административной ответственности за пренебрежение правилами привлечены 180 перевозчиков.