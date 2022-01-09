Инспекторы в Кузбассе выписали несколько десятков штрафов лихачу с тонировкой

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В кузбасском городе стражи закона привлекли к ответственности водителя, который неоднократно игнорировал требование удалить тонировочную пленку со стекол транспорта.

Полицейские в Новокузнецке остановили автомобиль "Лада Приора", стекла которого были обклеены тонировочной пленкой. Оказалось, что машиной управлял 25-летний мужчина, имевший признаки алкогольного опьянения.


При этом от прохождения освидетельствования нарушитель отказался, а после проверки документов выяснилось, что ранее кузбассовец уже получал требования снять тонировку, но проигнорировал его.

— Кроме того, автоинспекторы установили, что новокузнечанин имеет несколько десятков неоплаченных штрафов за нарушение скоростного режима, — указали в ГУ МВД Кузбасса.

В результате инспекторы ГИБДД вручили лихачу более 30 копий постановлений об административных правонарушениях.

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