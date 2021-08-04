Инспекторы уличили кузбасскую свиноферму в грубых нарушениях

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В Кемеровской области бизнесмен попался на неверно организованном убое скота, также к ответственности привлечен и ветеринар областной станции.

Сотруднии Россельхознадзора проверили ферму в селе Елыкаево, специализирующуюся на работе со свиньями и нашли ряд нарушений.


Во-первых, по периметру фермы в сплошном заборе нет Выяснилось, что в сплошном заборе по периметру фермы отсутствует 200 метров ограждения, что делает участок доступным как для посторонних людей, так и для диких животных. Представители фермы не предоставили журнал предубойного осмотра, проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.


На предприятии отсутствуют карантинное отделение, программа контроля ХАССП, гарантирующего безопасность мясных изделий и прочие нарушения, сообщили в областном Россельхознадзоре.


ИП глава К(Ф)Х Кильчевский О.В. и ветеринарный врач ГБУ "Кузбасская СББЖ" попали под административную ответственность в виде штрафа. Бизнесмену объяснили о важности профилактики распространения инфекций.

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