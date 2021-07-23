Инспекторы привлекли к ответственности 66 нарушителей ПДД в ходе рейда в кузбасском городе

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Проверочные мероприятия прошли накануне среди участников дорожного движения в Прокопьевске. В нарушении правил, регламентирующих пребывание на участках для движения авто, полицейские уличили свыше 60 человек.

В рамках рейда правоохранители вышли на аварийно-опасные участки улиц города. Проверялись водители в Прокопьевске и на трезвость при езде, а также на соблюдение правил перевозки малолетних пассажиров.


По итогам соответствующих мероприятий в городе наказание получили 66 человек, 10 из которых – пешеходы. Один из водителей-нарушителей управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Мужчину отстранили от управления авто и привлекли к ответственности. Еще один водитель выплатит штраф за несоблюдение очередности проезда перекрестков.


Шестеро автомобилистов нарушили правила маневрирования, аналогичное количество человек было привлечено к ответственно за то, что они не пропустили пешеходов на «зебре». 12 водителей получили штраф за отсутствие страховки авто. Трое с нарушениями возили детей, еще трое – с недочетами ездили, перевозя взрослых пассажиров. Два человека заплатят штраф за тонировку, не соответствующую ГОСТу.


В ГИБДД Кузбасса также отметили, что с участниками движения была проведена и разъяснительная работа.

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