Инспекторы привлекли к ответственности 66 нарушителей ПДД в ходе рейда в кузбасском городе

В рамках рейда правоохранители вышли на аварийно-опасные участки улиц города. Проверялись водители в Прокопьевске и на трезвость при езде, а также на соблюдение правил перевозки малолетних пассажиров.

По итогам соответствующих мероприятий в городе наказание получили 66 человек, 10 из которых – пешеходы. Один из водителей-нарушителей управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Мужчину отстранили от управления авто и привлекли к ответственности. Еще один водитель выплатит штраф за несоблюдение очередности проезда перекрестков.

Шестеро автомобилистов нарушили правила маневрирования, аналогичное количество человек было привлечено к ответственно за то, что они не пропустили пешеходов на «зебре». 12 водителей получили штраф за отсутствие страховки авто. Трое с нарушениями возили детей, еще трое – с недочетами ездили, перевозя взрослых пассажиров. Два человека заплатят штраф за тонировку, не соответствующую ГОСТу.

В ГИБДД Кузбасса также отметили, что с участниками движения была проведена и разъяснительная работа.