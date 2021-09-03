Инспекторы приостановили работу опасного башенного крана на кузбасской стройке

Специалисты Ростехнадзора наведались на одну из строек в Новокузнецке и выявили ряд нарушений требований промышленной безопасности.

— Башенный кран не был принят в эксплуатацию, согласно установленного порядка, устройство отработало свой нормативный срок службы, на который отсутствовало положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, башенному крану не было проведено внеочередное полное техническое освидетельствование после монтажа, вызванного установкой на новом месте, отсутствовали акты проверки работоспособности ограничителей и указателей в эксплуатации, — рассказали в областном УФССП.

Также не было информационной таблички с указанием учетного и заводского номера, паспортной грузоподъемности. Прочие нарушения связаны с учетом кадров и гарантиями безопасности работников. Оказалось, что адрес в свидетельстве о регистрации опасного производственного объекта не соответствовал указанному в госреестре.

— Выявленные нарушения представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, — добавили в ведомстве.

Юрлицо попало под административную статью "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". По решению суда приставы запретили работать на опасном кране на 90 суток.