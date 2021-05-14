Инспекторы предупредили кузбасских автомобилистов о начале сезонной миграции лосей и косуль

Ежегодно в весенний период животные начинают сезонные миграции. В Кемеровской области такое в основном происходит среди косуль и лосей, которые ищут места, где меньше снега и больше пищи.

– Там, где животные мигрируют регулярно, установлены специальные дорожные знаки, однако мы призываем всех водителей быть особенно внимательными на лесных трассах вне зависимости от наличия знаков, – отметили в департаменте.

По статистике ведомства, за первое полугодие 2020 года инспекторы зарегистрировали десять ДТП с животными. Специалисты напоминают, что при столкновении машины с животным на место следует вызвать сотрудников ДПС, которые составят соответствующий акт. Самостоятельная ликвидация сбитого животного и оставление места ДТП могут быть расценены как незаконная охота, за что автомобилист рискует попасть под уголовную ответственность.