Инспекторы предупредили кузбасских автомобилистов о начале сезонной миграции лосей и косуль

0
Фото:  

В Кемеровской области началась сезонная миграция диких животных. Об этом сообщили в Департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса, призывая водителей быть внимательнее на лесных трассах.

Ежегодно в весенний период животные начинают сезонные миграции. В Кемеровской области такое в основном происходит среди косуль и лосей, которые ищут места, где меньше снега и больше пищи.

– Там, где животные мигрируют регулярно, установлены специальные дорожные знаки, однако мы призываем всех водителей быть особенно внимательными на лесных трассах вне зависимости от наличия знаков, – отметили в департаменте.

По статистике ведомства, за первое полугодие 2020 года инспекторы зарегистрировали десять ДТП с животными. Специалисты напоминают, что при столкновении машины с животным на место следует вызвать сотрудников ДПС, которые составят соответствующий акт. Самостоятельная ликвидация сбитого животного и оставление места ДТП могут быть расценены как незаконная охота, за что автомобилист рискует попасть под уголовную ответственность.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25047

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined