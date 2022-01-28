Инспекторы оштрафовали шестерых кемеровских водителей за детей

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Кемеровские водители получили штрафы за детей, которые во время пути не были должным образом пристегнуты к сиденьям автомобилей.

По результатам рейда, который состоялся на дорогах в областного центра накануне в четверг, 27 января, стражам закона удалось поймать шестерых водителей, не следивших за безопасностью детей-пассажиров.


Отмечается, что засады были организованы у школ, детских садов, а также вблизи медицинских учреждений в разных районах города.

Согласно Правилам, дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться только с использованием автокресла. Пассажиры в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем. На заднем сидении допускается использование штатных ремней безопасности, – напомнил автомобилистам заместитель начальника ОГИБДД г. Кемерово Сергей Белов.

Тем, кто ослушается, придется платить штрафы, размер которых составляет три тысячи рублей.

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