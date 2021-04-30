Инспекторы обнаружили опасные крупы в кузбасской школе

Инспекторы регионального Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области выявили в школе образцы гречки и гороха, несоответствующие требованиям ГОСТ по сорным примесям.

Кроме того, в администрации учреждения оперативно предоставить документы, которые подтверждали бы качество и безопасность продукции, не смогли.

Крупы в количестве более 38 кг предписано изъять из оборота, сообщает пресс-служба ведомства. По факту нарушений возбуждены дела о правонарушениях по ст. 7.18 КоАП РФ "Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки".

Санкция данной статьи предусматривает наказание для должностных лиц в виде штрафа на сумму до 2 тысяч рублей, а для учреждений – до 20 тысяч рублей.