Инспекторы обнаружили опасные крупы в кузбасской школе

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Крупы, которые не соответствуют требованиям ГОСТ, найдены в столовой одной из школ Яи в ходе выездной проверки.

Инспекторы регионального Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области выявили в школе образцы гречки и гороха, несоответствующие требованиям ГОСТ по сорным примесям.


Кроме того, в администрации учреждения оперативно предоставить документы, которые подтверждали бы качество и безопасность продукции, не смогли.


Крупы в количестве более 38 кг предписано изъять из оборота, сообщает пресс-служба ведомства. По факту нарушений возбуждены дела о правонарушениях по ст. 7.18 КоАП РФ "Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки".


Санкция данной статьи предусматривает наказание для должностных лиц в виде штрафа на сумму до 2 тысяч рублей, а для учреждений – до 20 тысяч рублей.

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