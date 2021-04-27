Инспекторы нашли в кузбасском детском санатории опасные крупы

По результатам апрельской проверки специалисты кузбасского Россельхознадзора выявили в детском противотуберкулерном санатории Ленинска-Кузнецкого крупы, несоответствующие требованиям ГОСТа.

Так, среди подозрительной продукции была гречневая крупа и овсяные хлопья, нарушающие требования технического регламента ЕАЭС "О безопасности пищевой продукции" и Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов". В результате более 11 килограммов круп было предписано изъять из оборота.

Юрлицо и должностное лицо стали фигурантами административных дел по ст. 7.18 КоАП РФ "Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки". Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.