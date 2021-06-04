Инспекторы нашли у кузбасского производителя мяса килограммы испорченного товара

Надзорный орган выявил серьезные нарушения законодательства на территории предприятия по производству мясной продукции. Так, в холодильнике инспекторы нашли мясо и кожу цыплят, свинок окорок и сухое молоко сомнительного качества, поскольку бизнесмен не смог показать никаких документов на товар. Также там хранились и вовсе испорченные продукты.

Кроме того, стены самого помещения осыпались, были сколоты, на полу также отмечены повреждения, рассказали в областном управлении Россельхознадзора.

Выявленные факты привели к тому, что сотрудники ведомства составили в отношении бизнесмена три протокола о нарушении ветеринарно-санитарных правил и потребовали исправить ситуацию.

Предприниматель получил штраф, а мясо весом 1114,3 кг ликвидировано.