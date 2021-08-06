Инспекторы нашли непроверенное на инфекции мясо в кемеровском ТК

Инспекторы кузбасского Россельхознадзора нагрянули с проверкой в ТК "Социальный" в Кемерове. Оказалось, там продавали сомнительное мясо, которое нельзя идентифицировать по документам. Более того, на продукции отсутствовали признаки проведения экспертизы на цистицеркоз (гельминтоз, характеризующийся поражением кожи, подкожной клетчатки, мышц, головного и спинного мозга, глаз, внутренних органов, костей — прим.ред).

Всего в помещении нашли 400 кг свинины и 95 кг свиных субпродуктов без признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

В результате опасное мясо уничтожили, а владельца продукции и сотрудника ветслужбы, который выпустил свинину на продажу, привлекли к административной ответственности.