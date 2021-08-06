Инспекторы нашли непроверенное на инфекции мясо в кемеровском ТК

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Надзорный орган уличил кемеровского бизнесмена в торговле свининой, непрошедшей санитарную экспертизу.

Инспекторы кузбасского Россельхознадзора нагрянули с проверкой в ТК "Социальный" в Кемерове. Оказалось, там продавали сомнительное мясо, которое нельзя идентифицировать по документам. Более того, на продукции отсутствовали признаки проведения экспертизы на цистицеркоз (гельминтоз, характеризующийся поражением кожи, подкожной клетчатки, мышц, головного и спинного мозга, глаз, внутренних органов, костей — прим.ред).


Всего в помещении нашли 400 кг свинины и 95 кг свиных субпродуктов без признаков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, сообщили в региональном Россельхознадзоре.


В результате опасное мясо уничтожили, а владельца продукции и сотрудника ветслужбы, который выпустил свинину на продажу, привлекли к административной ответственности.

Да!
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