Инспекторы нашли неогороженные скотомогильники с сибирской язвой в нескольких муниципалитетах Кузбасса

1
Фото:  

Надзорный орган обнаружил в ряде территорий Кемеровской области сибиреязвенные захоронения животных, представляющие опасность для населения.

В ходе проверки сотрудники регионального Россельхознадзора нашли в разных районах Кузбасса могилы скота, умершего от опасной инфекции, к которым не был ограничен доступ.

— Территории скотомогильников не были огорожены (частично разрушены ограждения), также отсутствовали опознавательные таблички "захоронение сибирской язвы", — рассказали в ведомстве.

Открытые захоронения представляют опасность для людей, особенно в теплый сезон, когда многие выезжают на природу. В связи с фактами нарушения ветеринарного законодательства к ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ были привлечены юрлица, администрации Новокузнецкого, Тисульского, Беловского, Тяжинского муниципальных районов. В результате каждый получил штраф по 10 тыс. рублей.


Отмечается, что почва, зараженная спорами сибирской язвы, может оставаться источником инфекции многие десятилетия.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28634

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined