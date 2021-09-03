Инспекторы нашли неогороженные скотомогильники с сибирской язвой в нескольких муниципалитетах Кузбасса

В ходе проверки сотрудники регионального Россельхознадзора нашли в разных районах Кузбасса могилы скота, умершего от опасной инфекции, к которым не был ограничен доступ.

— Территории скотомогильников не были огорожены (частично разрушены ограждения), также отсутствовали опознавательные таблички "захоронение сибирской язвы", — рассказали в ведомстве.

Открытые захоронения представляют опасность для людей, особенно в теплый сезон, когда многие выезжают на природу. В связи с фактами нарушения ветеринарного законодательства к ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ были привлечены юрлица, администрации Новокузнецкого, Тисульского, Беловского, Тяжинского муниципальных районов. В результате каждый получил штраф по 10 тыс. рублей.

Отмечается, что почва, зараженная спорами сибирской язвы, может оставаться источником инфекции многие десятилетия.