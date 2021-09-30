Инспекторы нашли на полках кузбасских магазинов много подделок среди обуви и молока

В Кузбассе прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, по результатам которого представители Роспотребнадзора и замгубернатора Андрей Панов рассказали об объемах поддельной продукции, продаваемой в регионе.

– В Кузбассе из проверенных ведомством 11 338 пар обуви 3 907 оказались не маркированы. Продукция была арестована, – сообщил Панов.

Специалисты проверили 465 проб молока, взятых на предприятиях торговли, в детских и подростковых организациях, больницах и учреждениях соцзащиты. Оказалось, что в 18 образцах присутствовали жиры немолочного происхождения, что не соответствует техрегламенту.

В число нарушителей вошли предприятия из разных регионов страны (Кузбасса, Иркутской, Нижегородской, Брянской, Новосибирской, Челябинской областей, Алтайского края и Республики Татарстан). Отмечается, что шахтерском крае возбуждено два уголовных дела по факту закупок фальсифицированных молочных продуктов в бюджетные учреждения.