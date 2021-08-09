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Инспекторы нашли гусениц-плодожорок в персиках и яблоках на овощебазе в Кемерове

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Более 150 кг фруктов, зараженных гусеницами, было найдено на складе в кузбасской столице.

Кузбасский Россельхознадзор в ходе проверки обнаружил на овощебазе в Ленинском районе Кемерова по улице Тухачевского 100 более 150 кг фруктов, в которых размножались опасные вредители.


Обнаруженная персиковая плодожорка представляет собой вредителя, который активно портит плоды, приводя к их загниванию. Во время перевозки гусеницы могут переползать на нетронутые овощи и фрукты, усугубляя ситуацию.


Так, в складских помещениях базы инспекторы нашли 65 кг испорченных яблок из Казахстана и 98 кг зараженных персиков из Киргизии. В результате весь товар пришлось уничтожить, сообщили в ведомстве.

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