Инспекторы нашли гусениц-плодожорок в персиках и яблоках на овощебазе в Кемерове

Кузбасский Россельхознадзор в ходе проверки обнаружил на овощебазе в Ленинском районе Кемерова по улице Тухачевского 100 более 150 кг фруктов, в которых размножались опасные вредители.

Обнаруженная персиковая плодожорка представляет собой вредителя, который активно портит плоды, приводя к их загниванию. Во время перевозки гусеницы могут переползать на нетронутые овощи и фрукты, усугубляя ситуацию.

Так, в складских помещениях базы инспекторы нашли 65 кг испорченных яблок из Казахстана и 98 кг зараженных персиков из Киргизии. В результате весь товар пришлось уничтожить, сообщили в ведомстве.