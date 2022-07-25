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Инспекторы массово наказали водителей и пешеходов в Кемерове

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Более 150 водителей получили штрафы в результате очередного рейда кемеровской полиции, который состоялся в пятницу, 22 июля. Стражи закона наказали и пешеходов.

В результате рейдового мероприятия, приуроченного к Единому дню безопасности, сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 150 человек, которые пренебрегли правилами ПДД.


Как оказалось, самым распространенным нарушением в областном центре стало управление автомобилем, на котором установлена слишком темная тонировка. В общей сложности за темные стекла были наказаны 30 автомобилистов. Кроме того, еще пять водителей управляли транспортным средством без прав, а трое попались на пьяной езде, уточнили в ведомстве.


Ответственность понесли и пешеходы – десять человек были оштрафованы за то, что переходили дорогу вне пешеходного перехода или в зоне его видимости.

Да!
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