Инспекторы массово наказали водителей и пешеходов в Кемерове

В результате рейдового мероприятия, приуроченного к Единому дню безопасности, сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 150 человек, которые пренебрегли правилами ПДД.

Как оказалось, самым распространенным нарушением в областном центре стало управление автомобилем, на котором установлена слишком темная тонировка. В общей сложности за темные стекла были наказаны 30 автомобилистов. Кроме того, еще пять водителей управляли транспортным средством без прав, а трое попались на пьяной езде, уточнили в ведомстве.

Ответственность понесли и пешеходы – десять человек были оштрафованы за то, что переходили дорогу вне пешеходного перехода или в зоне его видимости.