На турнир по спортивной гимнастике в этом году прибыли 110 спортсменов, которые добирались в город не только с территорий Кузбасса, но и прибыли из Якутска, Новосибирска, Бийска, Барнаула, Красноярска, Железногорска и Казахстана. За награды и почетные титулы поборются девочки 8-13 лет и мальчики 9-15 лет.

Отмечается, что соревнование проводится в Ленинске-Кузнецком с 1980 года и за 41 год в нем успели принять участие гимнасты из многих стран мира: Франции, Болгарии, Германии, Сирии, Китая, Туркменистана, Монголии, Казахстана, Австралии и Северной Ирландии. Однако в этом году спортсмены из дальнего зарубежья не смогут побороться за награду из-за угрозы распространения COVID-19.

Кроме того, 4 июня в 15:00 в рамках соревнований состоится торжественное празднование 60-летнего юбилея спортивной школы олимпийского резерва Кузбасса по спортивной гимнастике. Поздравить родное учреждение из Франции приедет выпускник Алексей Тихоньких – двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР.