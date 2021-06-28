Иностранные специалисты назвали список съедобных после истечения срока годности продуктов

Соответствующий список назвали сотрудники Организации потребителей Испании. В категорию продуктов, которые покупатель может есть после истечения срока годности, попали: йогурты, хлеб для тостов, сухофрукты, вяленые колбаса и сыр, консервированные томаты, супы быстрого приготовления, макароны, чипсы, сдоба и печенье, варенье, рис, бобовые, а также прохладительные напитки и алкоголь.

Кроме того, по мнению экспертов, между минимальным сроком годности и сроком потребления существуют значительный отличия. В первом случае из показателя следует, что продукт утратил органолептические качества, но остался съедобным и безопасным для здоровья потребителя, а второй означает, что товар в пищу не пригоден, пишет РИА "Новости".