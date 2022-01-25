Иностранец в Кузбассе лишился жены по решению суда

Установлено, что в январе 2021 года ЗАГС Ленинска-Кузнецкого зарегистрировал брак между гражданином Таджикистана и гражданкой России. Иностранец был заинтересован в получении гражданства РФ в упрощенном порядке, а женщина в деньгах, которые были обещаны ей за проведение церемонии.

"При заключении брака намерения совместно проживать супруги не имели, отношения не поддерживали, совместного хозяйства не вели", ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

В ходе проверки нарушение было выявлено правоохранителями. Суд полностью удовлетворил иск о признании брака недействительным и аннулировании записи акта гражданского состояния. Решение вступило в законную силу.