Иностранец предстанет перед судом за хранение незаконной соломы в Кузбассе

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Гражданин страны ближнего зарубежья стал фигурантом уголовного дела за хранение более 20 килограммов наркотиков.

По подозрению в подготовке поставки крупной партии наркотиков в южную столицу Кузбасса, силовики задержали жителя страны ближнего зарубежья. При нем находилась сумка, в которой была смесь гашиша и маковой соломы массой более 20 килограммов.


Следователи выдвинули версию о том, что запрещенный груз иностранец хранил по просьбе его земляка. Задержанный сначала содействовал правоохранителям, однако затем заявил о своей невиновности, что было опровергнуто в ходе расследования, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" направлено в суд. Иностранцу грозит до 15 лет лишения свободы.


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