Иностранец отправился в колонию за надругательство над малолетним кемеровчанином

Инцидент, ставший причиной возбуждения уголовного делопроизводства по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), произошел в октябре прошлого года. Тогда же 31-летний гражданин Республики Таджикистан, пребывая в Кемерове, на одной из городских улиц заметил 11-летнего школьника, которому предложил помочь якобы донести сумки и отвел его в кусты.

- Там мужчина, удерживая 11-летнего школьника, совершил в отношении него насильственное преступление сексуального характера, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Иностранец скрылся, а ребенок сообщил о случившемся своей матери, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Личность подозреваемого установили и его задержали, однако со следствием он сотрудничать отказался, вину не признавал. Тем не менее, следствию удалось собрать неопровержимые доказательства того, что он причастен к совершенному преступлению.

Также в ведомстве отметили, что пребывал обвиняемый на территории РФ на законных основаниях.

По уголовному делу прошел суд, по итогам которого иностранца осудили сроком на 15 лет заключения в колонии строгого режима.