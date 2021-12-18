Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором очевидцы запечатлели последствия аварии, произошедшей на трассе Кемерово-Промышленная. По словам автора поста, один из автомобилей получил серьезные повреждения.

– Одну из машин разорвало в результате ДТП, – написал пользователь в одной из групп ВКонтакте.

Согласно информации, предоставленной журналисту AVOKADO в ГИБДД Кузбасса, столкновение произошло 17 декабря в 06:00 на 56 километре автодороги Кемерово – Промышленная. По предварительным данным, водитель автомобиля "Toyota", 30-летняя женщина, нарушила правила расположения транспорта на проезжей части и столкнулась с машиной "Mazda", двигавшейся во встречном направлении. Управлявшая "Toyota" женщина была госпитализирована. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщают сотрудники региональной ГИБДД.



Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что Правилами дорожного движения запрещен выезд на встречную полосу на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре и более полосы. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться только на перекрестках или в других местах, где это разрешено знаками и разметкой. При обгоне водитель должен убедиться, что полоса, на которую он собирается выехать свободна на достаточном для обгона расстоянии и он не создаст опасности для других участников движения.