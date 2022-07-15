Иномарки столкнулись в час пик на оживленной улице в Кемерове

Сегодня, 15 июля, кемеровчане рассказали в социальных сетях о столкновении двух легковушек на улице Красноармейской. В ОГИБДД по городу Кемерово журналисту AVOKADO сообщили, что ДТП произошло в 08:30, в районе дома №105. Столкнулись иномарки Nissan Bluebird и Ford Focus.

‒ Пострадавших нет, причинен только материальный ущерб. Участники самостоятельно прибыли в дежурную часть, ‒ отметили правоохранители.

Кемеровчане попросили откликнуться свидетелей ДТП или прислать видео с регистратора. Сделать это можно, связавшись с автором поста в социальной сети.