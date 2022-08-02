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Иномарки столкнулись у супермаркета в Новокузнецке

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Автолюбители поделились кадрами с места ДТП с участием двух иномарок в Новокузнецке. В ГИБДД журналисту AVOKADO прокомментировали случившееся.

Вчера в 13:44 на ул. Туркменская, 44 А произошло ДТП с участием двух иномарок. Предварительно, 24-летний водитель Hyundai проехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с Toyota, за рулем которого находился 45-летний мужчина. Судя по фото от очевидцев, оба участника встали посреди проезжей части. Отмечается, что контакт был в районе супермаркета.

– Автовладельцы самостоятельно составили схему ДТП и прибыли в дежурную часть для оформления материала по аварии, – уточнили AVOKADO в УГИБДД по Кузбассу.

Собеседник добавил, что авто молодого водителя не было застраховано должным образом.


В Госавтоинспекции напоминают, что при движении водители обязаны соблюдать дорожную разметку, а также учитывать сигналы авторегулировщика.

Фото: ВКонтакте / "ЧП|ДТП Новокузнецк"

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