Иномарки столкнулись у АЗС в кузбасском городе

Сегодня, 20 июля, в социальных сетях появился снимок, сделанный на улице Серова в Прокопьевске. Горожане сняли на камеру разбитые в результате ДТП автомобили. Судя по фотографии, инцидент случился вблизи автозаправки и пешеходного перехода.

Чтобы выяснить детали произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу. По предварительной информации, водитель Mazda допустил столкновение с Renault. Причиной этому стало несоблюдение дистанции до впередиидущего транспортного средства. Обошлось без пострадавших.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что водители должны придерживаться безопасной скорости, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал.