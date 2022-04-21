Иномарки столкнулись посреди дороги на кемеровском бульваре

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Фото:  

Иномарка при повороте спровоцировала ДТП посреди проезжей части в районе кемеровского бульвара.

Сообщение об аварии на кемеровском бульваре Строителей появилась в социальных сетях. Судя по фотографиям, участниками стали две машины, которые после столкновения встали посреди проезжей части.


В ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что инцидент произошел вчера в 17:50 в районе дома №16. Так, 36-летний водитель Škoda перед поворотом налево не занял крайнее положение, соответствующее правилам ПДД, из-за чего столкнулся с Opel.


В результе ДТП никто не пострадал. Причинен материальный ущерб.


Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о необходимости внимательного вождения: до совершения какого-либо маневра на дороге следует убедиться в его безопасности.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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