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Иномарки столкнулись на площади в кузбасском городе

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Очевидцы запечатлели на фото последствия автоаварии, произошедшей в одном из городов Кемеровской области. Правоохранители рассказали подробности происшествия журналисту AVOKADO.

Пользователи социальных сетей разместили снимки разбитых автомобилей, сделанные в Березовском. По словам кузбассовцев, ДТП случилось на одной из площадей города. На фотографиях видно, что левая передняя часть одного из автомобилей оказалась повреждена: фара отсутствует, часть бампера отпала.


Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием в УГИБДД по Кемеровской области. Правоохранители сообщили, что инцидент произошел днем 7 апреля. Водитель Mazda 3, мужчина 30 лет, при развороте не предоставил преимущество встречному транспорту. Mazda столкнулась с Citroen Berlingo под управлением 66-летнего кузбассовца.


Пострадавших в результате ДТП нет, причинен материальный ущерб.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям о необходимости соблюдения ПДД. При выполнении разворота необходимо проявить особую внимательность, убедиться в безопасности маневра и предоставить преимущество встречному транспорту.

Фото: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово

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