Иномарки столкнулись на оживленном кемеровском перекрестке

Сообщение об аварии на пересечении улиц Тухачевского с Ленина в кузбасской столице появилось во вторник, 11 января, в сообществе во "ВКонтакте". Судя по опубликованной видеозаписи, белая легковушка решила перестроиться из одного ряда в другой, но попытка обернулась неудачей: машина посреди перекрестка протаранила двигавшийся спереди внедорожник.
Подробности произошедшего устанавливаются. Информации о пострадавших нет.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровская ГИБДД просит откликнуться свидетелей ночного ДТП.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
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