Иномарки столкнулись на крупном перекрестке в Кемерове

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Фото:  

Очевидцы сообщили журналисту AVOKADO о ДТП, произошедшем в центре кузбасской столицы.

Сегодня, 6 апреля, постоянный читатель интернет-журнала AVOKADO прислал в редакцию фотографии, сделанные на перекрестке проспекта Кузнецкого и проспекта Советского в Кемерове. Очевидец запечатлел на камеру последствия столкновения двух иномарок, произошедшего вблизи крупных торговых центров. На снимке видно, что участвовавшие в ДТП автомобили получили повреждения.


Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово, чтобы выяснить подробности инцидента. Правоохранители подтвердили факт происшествия и отметили, что сейчас на месте работают инспекторы. На момент публикации данной новости информация выясняется.

Фото:  
Да!
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