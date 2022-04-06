Иномарки столкнулись на крупном перекрестке в Кемерове

Сегодня, 6 апреля, постоянный читатель интернет-журнала AVOKADO прислал в редакцию фотографии, сделанные на перекрестке проспекта Кузнецкого и проспекта Советского в Кемерове. Очевидец запечатлел на камеру последствия столкновения двух иномарок, произошедшего вблизи крупных торговых центров. На снимке видно, что участвовавшие в ДТП автомобили получили повреждения.

Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово, чтобы выяснить подробности инцидента. Правоохранители подтвердили факт происшествия и отметили, что сейчас на месте работают инспекторы. На момент публикации данной новости информация выясняется.