Иномарка "запрыгнула" на тротуар в кузбасском городе

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Фото:  

Жители одного из городов Кемеровской области запечатлели на камеру последствия дорожного инцидента.

Пользователи социальных сетей выложили фотографии, сделанные в Ленинске-Кузнецком. На снимках виден автомобиль Toyota, передние колеса которого перелетели за бордюр, в результате чего машина оказалась между проезжей частью и тротуаром. При этом на иномарке видны повреждения: вмятины на задней части кузова, одно из зеркал висит на проводах.

‒ "Вечно эти бордюры дорогу перебегают!", "Прыгал бы дальше, по тротуару выехал бы", ‒ пошутили пользователи.

Некоторые комментаторы предположили, что иномарка оказалась в таком положении из-за того, что в нее кто-то врезался ‒ предположительно, пассажирский автобус ‒ и вытолкнул с проезжей части.


Обстоятельства произошедшего выясняются.

Да!
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