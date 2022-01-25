Пользователи социальных сетей выложили фотографии, сделанные в Ленинске-Кузнецком. На снимках виден автомобиль Toyota, передние колеса которого перелетели за бордюр, в результате чего машина оказалась между проезжей частью и тротуаром. При этом на иномарке видны повреждения: вмятины на задней части кузова, одно из зеркал висит на проводах.

‒ "Вечно эти бордюры дорогу перебегают!", "Прыгал бы дальше, по тротуару выехал бы", ‒ пошутили пользователи.

Некоторые комментаторы предположили, что иномарка оказалась в таком положении из-за того, что в нее кто-то врезался ‒ предположительно, пассажирский автобус ‒ и вытолкнул с проезжей части.

Обстоятельства произошедшего выясняются.