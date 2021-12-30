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Иномарка загорелась в Новокузнецке из-за электрооборудования

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Ночью в южной столице Кузбасса загорелся легковой автомобиль. Об этом AVOKADO сообщили в экстренных службах региона.

По данным ГУ МЧС Кузбасса, около 00:28 поступил сигнал о возгорании в машине на улице Новоселова в Новокузнецке.


К прибытию на место первого пожарного подразделения из моторного отсека иномарки Chevrolet Lanos 2005 года выпуска шел дым. В результате возгорания мотор обгорел полностью. Участие в тушении принимали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. Возгорание ликвидировали к 00:36.


Предварительно установлено, что огонь возник из-за неисправности электрооборудования транспортного средства.

Да!
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