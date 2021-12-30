Иномарка загорелась в Новокузнецке из-за электрооборудования

По данным ГУ МЧС Кузбасса, около 00:28 поступил сигнал о возгорании в машине на улице Новоселова в Новокузнецке.

К прибытию на место первого пожарного подразделения из моторного отсека иномарки Chevrolet Lanos 2005 года выпуска шел дым. В результате возгорания мотор обгорел полностью. Участие в тушении принимали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. Возгорание ликвидировали к 00:36.

Предварительно установлено, что огонь возник из-за неисправности электрооборудования транспортного средства.