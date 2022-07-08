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Иномарка задымилась в результате тройного ДТП в Кемерове

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Утром в кузбасской столице произошла авария с участием трех автомобилей. Очевидец поделился видео с места ДТП.

В Сети кемеровчане опубликовали кадры с последствиями массового ДТП, что произошло в пятницу, 8 июля, около 7:09 в районе пешеходного перехода на улице Марковцева. Судя по видео, столкнулись три легковушки, в результате чего у всех смялась передняя часть, а один из авто задымился.

– Предварительно, Тoyota двигалась по улице Марковцева от Верхнего бульвара в прямом направлении, а Lifan по Нижнему бульвару со стороны Металлплощадки, ВАЗ – по улице Марковцева со стороны проспекта Ленинградского – уточнили AVOKADO в городской ГИБДД.

В результате пострадал водитель Toyota. По данным стражей закона, он пожаловался медикам на боли в груди, но от госпитализации отказался. Все подробности уточняются.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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