Иномарка вылетела за ограждение на кемеровском "серпантине"

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Фото:  

В кузбасской столице легковой автомобиль вылетел с дороги во время движения по извилистой дороге.

Днем 26 июля в Кемерове произошло ДТП с участием одного автомобиля. В пресс-службе городской ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что водитель иномарки Daewoo двигался по улице Суворова в сторону улицы Рутгерса. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет, перелетев через барьерное ограждение.


Как сообщается, от госпитализации водитель иномарки отказался. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.


Позже в социальных сетях появилась фотография, на которой запечатлен процесс поднятия пострадавшего автомобиля из кювета. Снимок при этом сопровождается подписью: "ДТП на серпантине".

Фото:  
Да!
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