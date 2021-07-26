Днем 26 июля в Кемерове произошло ДТП с участием одного автомобиля. В пресс-службе городской ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что водитель иномарки Daewoo двигался по улице Суворова в сторону улицы Рутгерса. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет, перелетев через барьерное ограждение.

Как сообщается, от госпитализации водитель иномарки отказался. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Позже в социальных сетях появилась фотография, на которой запечатлен процесс поднятия пострадавшего автомобиля из кювета. Снимок при этом сопровождается подписью: "ДТП на серпантине".