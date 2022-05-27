По словам очевидцев, инцидент случился вечером 26 мая, на перекрестке Кузнецкого шоссе и улицы Обнорского в Новокузнецке. Перед светофором в сторону Новобадаевского района произошло столкновение автомобиля Ford Focus и автобуса "ПАЗ".

Авторы сообщения также прикрепили снимок, на котором видна поврежденная иномарка, выехавшая за пределы проезжей части. Судя по фотографии, у легковушки оказалась смята передняя часть.

Новокузнечане попросили свидетелей происшествия связаться с ними по телефону, прикрепленному к посту в социальной сети.