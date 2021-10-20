Иномарка вылетела на тротуар после ДТП на Южном в Кемерове

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Две иномарки не поделили дорогу в кузбасской столице из-за чего столкнулись "лоб в лоб". В ОГИБДД города Кемерово редакции AVOKADO рассказали подробности инцидента.

Информация о дорожном происшествии в микрорайоне Южный областного центра появилась в сообществе во "ВКонтакте". Свидетели поделились кадром с места события. Судя по фотографии, на участке, где произошло столкновение двух машин, находился автомобиль борцов с огнем. При этом транспорт красного цвета после столкновения вылетел на обочину, повредив указательный знак.


Из данных от ОГИБДД следует, что участниками ДТП стали иномарки Opel Astra и Suzuki.

– Сообщение о дорожной аварии в районе улицы Радищева, 17а, поступило в 18:05 по местному времени. Никто из водителей не пострадал, причинен материальный ущерб, рассказали корреспонденту AVOKADO в ведомстве.

Собеседница уточнила, что в настоящий момент по данному делу проводится административное расследование.

Фото: "ВКонтакте" / Регион-42 Кемерово

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