Иномарка вылетела на тротуар после ДТП на Южном в Кемерове

Информация о дорожном происшествии в микрорайоне Южный областного центра появилась в сообществе во "ВКонтакте". Свидетели поделились кадром с места события. Судя по фотографии, на участке, где произошло столкновение двух машин, находился автомобиль борцов с огнем. При этом транспорт красного цвета после столкновения вылетел на обочину, повредив указательный знак.

Из данных от ОГИБДД следует, что участниками ДТП стали иномарки Opel Astra и Suzuki.

– Сообщение о дорожной аварии в районе улицы Радищева, 17а, поступило в 18:05 по местному времени. Никто из водителей не пострадал, причинен материальный ущерб, – рассказали корреспонденту AVOKADO в ведомстве.

Собеседница уточнила, что в настоящий момент по данному делу проводится административное расследование.