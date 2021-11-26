Иномарка врезалась в светофор около бульвара в Кемерове

Сегодня, 26 ноября, в социальных сетях появилась фотография последствий ДТП, произошедшего в Кемерове.

‒ Пусть издалека, но видно, что на пересечении Терешковой и Соснового бульвара легковушка влетела в светофор, ‒ подписал снимок автор поста в одной из групп ВКонтакте.



Подробности произошедшего корреспонденту AVOKADO рассказали в ОГИБДД Кемерова. ДТП произошло сегодня, примерно в 13:20. Водитель Toyota Corolla, 30-летний мужчина, при возникновении опасности не предпринял мер по снижению скорости вплоть до остановки. В результате этого произошло столкновение иномарки со светофорным объектом. Освидетельствование показало, что в организме водителя присутствовал алкоголь, сообщают в пресс-службе кемеровской Госавтоинспекции.

В результате инцидента мужчина не пострадал, другие транспортные средства также не были задеты.

Госавтоинспекция напоминает автолюбителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Вождение в пьяном виде является наказуемым правонарушением.