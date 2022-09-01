+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Иномарка врезалась в грузовик на кузбасской трассе

0
Фото:  

Жители Кемеровской области сообщили о ДТП с участием большегруза.

Сегодня, 1 сентября, кузбассовцы поделились в Сети фотографиями с места столкновения грузовика и кроссовера. По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе, ведущей в областной центр.

‒ 102 км в сторону Кемерово, ‒ рассказали жители региона.

Судя по снимкам, иномарка влетела в заднюю часть грузовика. Удар пришелся в правую часть, автомобиль почти лишился бампера.


За официальным комментарием журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу. Информация об инциденте выясняется и уточняется.

Фото: ВКонтакте / "АвтоНовокузнецк АвтоХак (Где Дпс) ДТП"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39657

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined