Иномарка врезалась в грузовик на кузбасской трассе

Сегодня, 1 сентября, кузбассовцы поделились в Сети фотографиями с места столкновения грузовика и кроссовера. По словам очевидцев, инцидент произошел на трассе, ведущей в областной центр.

‒ 102 км в сторону Кемерово, ‒ рассказали жители региона.

Судя по снимкам, иномарка влетела в заднюю часть грузовика. Удар пришелся в правую часть, автомобиль почти лишился бампера.

За официальным комментарием журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу. Информация об инциденте выясняется и уточняется.