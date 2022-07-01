Иномарка влетела в столб возле кинотеатра в Новокузнецке

Сегодня в пятницу, 1 июля, интернет-пользователи в Сети разместили видео с последствиями мощного ДТП, которое произошло в районе кинотеатра "Октябрь". Как оказалось, белая иномарка влетела в столб.

– Пробил колесо об торчащий бордюр и улетел в столб, – сказано в сообщении.

Судя по кадрам, у машины серьезно поврежден передний бампер. За подробностями журналист AVOKADO обратился в региональную ГИБДД, где сказали, что сигнала о данной аварии еще нет.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автомобилист сбил скейтера на "зебре" в Новокузнецке.