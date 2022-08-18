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Иномарка влетела в столб в Кузбассе: есть пострадавшие

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Жители города в Кемеровской области сообщили о ДТП, случившемся ранним утром. Правоохранители прокомментировали инцидент.

Прокопчане разместили в социальных сетях кадры, снятые на месте автоаварии, произошедшей на улице Есенина. На фотографии видна иномарка, получившая серьезный урон в результате столкновения. Кроме того, момент ДТП попал на уличную камеру, которая записала искры, разлетевшиеся от столба, в который и врезался автомобиль.


Сотрудники УГИБДД по Кузбассу рассказали журналисту AVOKADO, что дорожный инцидент произошел сегодня, 18 августа, в 04:10. Водитель автомобиля Nissan двигался по улице Есенина и не справился с управлением. В результате этого иномарка врезалась в опору освещения. Пострадали двое мужчин: автомобилист 1961 года рождения, а также его пассажир 1973 года рождения. Находившийся на пассажирском сиденье горожанин был направлен на стационарное лечение.


Госавтоинспекция Кемеровской области напоминает водителям о том, что на дороге следует придерживаться безопасной скорости движения с учетом конкретных условий.

Фото, видео: ВКонтакте / Новости Прокопьевск Киселевск

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