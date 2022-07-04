Иномарка влетела в припаркованный на обочине автомобиль в Кузбассе

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Водитель в Кемеровской области отправился в больницу после столкновения со стоящим транспортом.

Сегодня, 4 июля, жители Гурьевска разместили в Сети видео, на которое попали разбитые в результате ДТП автомобили. Чтобы выяснить подробности инцидента, журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу.


Автоавария произошла вечером 3 июля около деревни Шанда. Предварительно, водитель Toyota Corolla, 54-летний мужчина, нарушил правила расположения автомобиля на дороге и допустил движение по обочине. В результате этого иномарка влетела в стоявшую там Hyundai i40.


На момент столкновения в Hyundai не было людей. Пострадал водитель Toyota, ему было назначено стационарное лечение.

Видео: ВКонтакте / ПОДСЛУШАНО ГУРЬЕВСК

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