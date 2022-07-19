Иномарка "влетела" в кроссовер на перекрестке в Новокузнецке

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Момент автоаварии в одном из районов южной столицы Кузбасса попал на видео.

Сегодня, 19 июля, в социальных сетях появился ролик, на котором запечатлено ДТП, произошедшее на перекрестке улицы Рудокоповой и улицы Куйбышева в Центральном районе города. Установленная в городе камера сняла момент, когда двигающийся по полосе автомобиль на скорости врезается в стоящий на светофоре кроссовер. От удара машина отлетает на пешеходный переход.

‒ Может, тормоза отказали, или еще хуже с водителем плохо стало, ‒ предположили комментаторы.

В УГИБДД по Кузбассу корреспонденту AVOKADO рассказали, что сигнала о подобном инциденте не поступало.


Вероятно, участники автоаварии смогли разобраться в ситуации без привлечения правоохранителей.

Видео: ВКонтакте / ДТП Новокузнецка

Да!
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