Сегодня, 19 июля, в социальных сетях появился ролик, на котором запечатлено ДТП, произошедшее на перекрестке улицы Рудокоповой и улицы Куйбышева в Центральном районе города. Установленная в городе камера сняла момент, когда двигающийся по полосе автомобиль на скорости врезается в стоящий на светофоре кроссовер. От удара машина отлетает на пешеходный переход.

‒ Может, тормоза отказали, или еще хуже с водителем плохо стало, ‒ предположили комментаторы.

В УГИБДД по Кузбассу корреспонденту AVOKADO рассказали, что сигнала о подобном инциденте не поступало.

Вероятно, участники автоаварии смогли разобраться в ситуации без привлечения правоохранителей.