Иномарка влетела в грузовик на кузбасской трассе

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Водитель легковушки пострадал в автоаварии, произошедшей в Кемеровской области. Правоохранители прокомментировали ситуацию.

Сообщение о ДТП, произошедшем в Кемеровском районе, кузбассовцы разместили в социальных сетях. Кроме того, очевидцы поделились снимками с места происшествия. На фотографиях видно, что легковой автомобиль оказался серьезно поврежден в результате столкновения, при этом наибольший урон получила левая сторона транспортного средства.


Чтобы узнать подробности произошедшего, журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу. Выяснилось, что ДТП произошло 27 июня в 12:15. Водитель Kia Optima двигался по автодороге Кемерово - Анжеро-Судженск. Предварительно, автомобилист не выбрал безопасную скорость движения и при возникновении опасности не принял мер к снижению скорости. В результате иномарка врезалась в грузовик MAN.


Водитель Kia, 60-летний мужчина, получил травмы. Ему было назначено стационарное лечение, отметили правоохранители. Второй участник ДТП не пострадал.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что автомобилистам следует придерживаться безопасной скорости движения и учитывать дорожные условия, а также следить за соблюдением необходимой дистанции и бокового интервала.

Да!
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