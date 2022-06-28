Иномарка влетела в грузовик на кузбасской трассе

Сообщение о ДТП, произошедшем в Кемеровском районе, кузбассовцы разместили в социальных сетях. Кроме того, очевидцы поделились снимками с места происшествия. На фотографиях видно, что легковой автомобиль оказался серьезно поврежден в результате столкновения, при этом наибольший урон получила левая сторона транспортного средства.

Чтобы узнать подробности произошедшего, журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу. Выяснилось, что ДТП произошло 27 июня в 12:15. Водитель Kia Optima двигался по автодороге Кемерово - Анжеро-Судженск. Предварительно, автомобилист не выбрал безопасную скорость движения и при возникновении опасности не принял мер к снижению скорости. В результате иномарка врезалась в грузовик MAN.

Водитель Kia, 60-летний мужчина, получил травмы. Ему было назначено стационарное лечение, отметили правоохранители. Второй участник ДТП не пострадал.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что автомобилистам следует придерживаться безопасной скорости движения и учитывать дорожные условия, а также следить за соблюдением необходимой дистанции и бокового интервала.