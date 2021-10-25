Иномарка в Кемерове улетела с дороги в кусты

Автор публикации уточнил, что легковушка Audi слетела с проезжей дороги в районе Мартемьянова. 85 в Кемерове. Судя по фотографиям, на месте проводили работу сотрудники МЧС.

Также можно заметить, что в результате падения транспорт получил серьезные повреждения: помялись передняя и задняя части иномарки, разбились фары.

При этом от помощи медиков и вызова на место происшествия сотрудников ГИБДД водитель отказался, указали журналу AVOKADO в правоохранительных органах.