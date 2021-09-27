Иномарка в Кемерове улетела с дороги после столкновения с легковушкой

Накануне в воскресенье, 26 сентября, в 18:00 по местному времени на проезжей части в районе проспекта Химиков возле дома №21 дорогу не поделили два автомобиля. Одним из участников столкновения стал 68-летний водитель отечественной легковушки LADA, а вторым 43-летний автолюбитель за рулем иномарки Datsun.

– В результате происшествия никто не пострадал. По факту произошедшего проводится административное расследование, – пояснили в ГИБДД Кемерова корреспонденту интернет-журнала AOKADO.

При этом в социальных сетях местные жители, которые стали свидетелями события, выразили уверенность, что в результате ДТП все-таки пострадали люди и прибывшие на место медики оказали им помощь. К публикации они прикрепили фотографию, судя по которой, легковушка улетела с заснеженной дороги на обочину, где перевернулась на бок.