Иномарка в Кемерове сбила ребенка и бабушку на пешеходном переходе

Сегодня в понедельник, 30 мая, на проспекте Октябрьском в столице Кузбасса под колеса автомобиля попала пенсионерка с ребенком. По данным региональных стражей закона, сигнал о наезде на граждан поступил в ведомство около 10:30 по местному времени.

– Предварительно, водитель Hyundai, двигаясь по Октябрьскому проспекту, при повороте налево, на территорию больницы, совершил наезд на пешеходов. Семилетний ребенок переходил дорогу вместе с бабушкой по пешеходному переходу на зеленый сигнал, – рассказали AVOKADO в ГИБДД Кузбасса.

Отмечается, что пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас врачи уточняют, какие именно травмы получили 69-летняя женщина и семилетний мальчик. Детали инцидента предстоит выяснить специалистам.

При этом в социальных сетях свидетели инцидента поделились серией фотографий с места ДТП. В подписи к кадрам сказано, что на людей наехало такси. В результате контакта с иномаркой ребенок получил ушиб обеих ног.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в минувшую субботу, 28 мая, на пешеходном переходе в Белове автомобилист сбил семью. В Кузбасском центре медицины катастроф рассказали о состоянии выжившей женщины и ее двухлетней дочери.