Иномарка в Кемерове сбила переходившую дорогу девочку

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Очевидцы из столицы Кузбасса сообщили о наезде автомобиля на подростка. Сотрудники городской ГИБДД прокомментировали ситуацию.

Сегодня, 7 декабря, в социальных сетях появился ролик, на котором запечатлена авария, произошедшая на проспекте Шахтеров в Кемерове. На кадрах видно, как легковой автомобиль сбивает девочку, переходящую проезжую часть. Подробности инцидента корреспонденту AVOKADO рассказали в ГИБДД кузбасской столицы.


Авария произошла в 7:46 в районе дома №59А по проспекту Шахтеров. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "KIA Rio" совершил наезд на пешехода 2006 года рождения. Девочка пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП подросток получила травмы, ей была оказана медицинская помощь, сообщают в пресс-службе ГИБДД Кемерова.


Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей проявлять особую осторожность при приближении к пешеходному переходу.

Видео: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово

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