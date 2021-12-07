Иномарка в Кемерове сбила переходившую дорогу девочку

Сегодня, 7 декабря, в социальных сетях появился ролик, на котором запечатлена авария, произошедшая на проспекте Шахтеров в Кемерове. На кадрах видно, как легковой автомобиль сбивает девочку, переходящую проезжую часть. Подробности инцидента корреспонденту AVOKADO рассказали в ГИБДД кузбасской столицы.

Авария произошла в 7:46 в районе дома №59А по проспекту Шахтеров. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "KIA Rio" совершил наезд на пешехода 2006 года рождения. Девочка пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП подросток получила травмы, ей была оказана медицинская помощь, сообщают в пресс-службе ГИБДД Кемерова.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей проявлять особую осторожность при приближении к пешеходному переходу.