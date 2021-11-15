Иномарка улетела в столб после ДТП возле кемеровского рынка

В сообществе во "ВКонтакте" появилась информация о ДТП, которое произошло напротив крупного рынка "Сотка".

Судя по фотографиям, голубой автомобиль влетел в фонарный столб, в результате чего бампер получил серьезный урон. В ОГИБДД Кемерова корреспонденту AVOKADO сообщили, что в аварии принял участие еще один транспорт, которого не оказалось на кадрах.

– Столкновение произошло в субботу, 14 ноября, в районе Тухачевского,51, в 14:10 по местному времени. На проезжей части столкнулись машины KIA Sorento и Nissan Cube, никто не пострадал, – уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится административное расследование.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что силовики помешали пьяному кузбассовцу доехать в гости к другу.