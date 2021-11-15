Иномарка улетела в столб после ДТП возле кемеровского рынка

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Две иномарки не поделили проезжую часть в районе крупного кемеровского рынка, в результате контакта одна из них отлетела в фонарный столб. Подробности журналу AVOKADO рассказали в правоохранительных органах города.

В сообществе во "ВКонтакте" появилась информация о ДТП, которое произошло напротив крупного рынка "Сотка".


Судя по фотографиям, голубой автомобиль влетел в фонарный столб, в результате чего бампер получил серьезный урон. В ОГИБДД Кемерова корреспонденту AVOKADO сообщили, что в аварии принял участие еще один транспорт, которого не оказалось на кадрах.

Столкновение произошло в субботу, 14 ноября, в районе Тухачевского,51, в 14:10 по местному времени. На проезжей части столкнулись машины KIA Sorento и Nissan Cube, никто не пострадал, – уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего проводится административное расследование.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что силовики помешали пьяному кузбассовцу доехать в гости к другу.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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