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Иномарка улетела в кювет после столкновения с фурой в Кемерове

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Фото:  

В кузбасской столице водитель иномарки, выезжая на главную дорогу, не заметил проезжающую фуру, из-за чего машина попала под ее колеса, а после улетела в кювет, где опрокинулась на бок.

Авария произошла на улице Нахимова в городе Кемерово в субботу, 25 июня, около 16:00 по местному времени. Как оказалось, легковушка попала под колеса фуры, которая ехала по главной дороге.


На видео можно заметить, что водитель Chevrolet пытался выехать с парковочной зоны, но не доглядел, что с левой стороны ехал тяжеловесный транспорт. Как итог: от удара черная машина несколько раз повернулась вокруг оси, а после вылетела с проезжей части в кювет, где перевернулась на боковую сторону.


Достоверной информации о пострадавших и погибших в результате ДТП нет. Однако в комментариях очевидцы сказали, что на место выезжала скорая, которая забрала людей. По данным еще одного интернет-пользователя, все живы.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что легковушка на скорости протаранила дорожный знак на кузбасской трассе

Видео: vk / Дмитрий Горев

Да!
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