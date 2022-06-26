Иномарка улетела в кювет после столкновения с фурой в Кемерове

Авария произошла на улице Нахимова в городе Кемерово в субботу, 25 июня, около 16:00 по местному времени. Как оказалось, легковушка попала под колеса фуры, которая ехала по главной дороге.

На видео можно заметить, что водитель Chevrolet пытался выехать с парковочной зоны, но не доглядел, что с левой стороны ехал тяжеловесный транспорт. Как итог: от удара черная машина несколько раз повернулась вокруг оси, а после вылетела с проезжей части в кювет, где перевернулась на боковую сторону.

Достоверной информации о пострадавших и погибших в результате ДТП нет. Однако в комментариях очевидцы сказали, что на место выезжала скорая, которая забрала людей. По данным еще одного интернет-пользователя, все живы.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что легковушка на скорости протаранила дорожный знак на кузбасской трассе